Kocaeli'de alabora olan tekneye ulaşıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün gece saatlerinde alabora olan tekneye ulaşıldı. Suya düşen Özcan Binay'ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Kandıra Bağırganlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Binay ve yanındaki M.K., palamut avlamak için tekneyle denize açıldı. Teknenin bir anda alabora olması neticesinde M.K. kurtularak yardım istedi. M.K., kendisi için yardıma gelen ekipler ve yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Teknenin kaptanlığını yapan Özcan Binay'dan olayın gerçekleştiği andan itibaren haber alınamıyor.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve AFAD ekiplerinin 36 saattir havadan ve karadan devam eden arama çalışmaları neticesinde alabora olan tekneye ulaşıldı. Tekenin içinde birinin olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Özcan Binay'ın ailesinin acılı bekleyişi ise devam ediyor.