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Kocaeli'de alacak verecek kavgasında silah patladı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir şahıs, alacak verecek meselesinden tartıştığı şahsı silahla vurarak ağır yaraladı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir şahıs, alacak verecek meselesinden tartıştığı şahsı silahla vurarak ağır yaraladı.


Olay akşam saatlerinde Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.A. adlı şahıs, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi olduğu Burak S.İ. ile karşılaştı. İkilin arasında başlayan konuşma daha sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan Y.A., Burak S.İ.'ye ateş etti. Karnına isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan Burak S.İ., yere düşerken, Y.A. ise olay yerinden kaçarak gözden kayboldu.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan ağır yaralı Burak S.İ., Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Burak S.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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