Kocaeli'de alacak verecek meselesinde 1 kişi silahla yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişinin silahla yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, U.A. ile 3 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte çıkan kavgada U.A. adlı şahıs, silahla yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri, olaya karıştığını tespit ettikleri M.Ö., B.S. ve F.K. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların olayda kullandıkları araçta yapılan aramada 1 adet sustalı bıçak, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Olaya karışan M.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, iki kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.