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Kocaeli'de alev alan 3 araç kullanılamaz hale geldi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında alev alev yanan 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında alev alev yanan 3 araç kullanılamaz hale geldi.


Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Gece saat 04.30 sıralarında bir sitenin otoparkında bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer araçlara da sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesiyle birlikte araçlarda meydana gelen maddi hasar havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı. Yangında alev alan bir araç tamamen küle dönerken, diğer araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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