Kocaeli'de alkollü yolcu taşıyan halk otobüsü sürücüsü cezalandırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların rahat, huzurlu ve güvenli yolculuk yapabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gün içerisinde yapılan ihbarlar, Büyükşehir Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı denetleme ekipleri tarafından değerlendirilerek güvenlik kameraları ile doğrulanan suçlar cezalandırılıyor. Bu kapsamda ekipler, bir vatandaşın 41 J 3272 plakalı araç şoförünün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını kartını kabul etmediği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemede ihbarın doğru olduğunu tespit ederek otobüs sürücüsüne yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygularken aracın 3 gün bağlanmasına karar verildi. Şoför hakkında ise ilgili kooperatife ve araç sahibine de gerekli uyarılar yapıldı.

Ulaşım denetleme ekiplerine gelen bir diğer şikâyette ise bir şoförün görev başında alkollü araç kullandığı ihbarı yapıldı. İhbar edilen 41 J 0185 plakalı araç, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleriyle beraber durduruldu. Polisin kontrolleri ile alkollü olduğu tespit edilen araç şoförünün sürücü belgesine 5 yıl süreli olarak el konuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetleme ekiplerince de ilgili sürücünün personel çalışma kartı iptal edildi. Araç 3 gün bağlanarak ilgili kooperatife ve araç sahibine gerekli uyarılar yapıldı.