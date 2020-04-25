Kocaeli'de altyapı hatları temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, evlerinde kalan vatandaşlara kesintisiz hizmetler sunmak için 7 gün 24 saat çalışıyor. Vatandaşlar için her türlü önlemleri alarak hizmetlerini eksiksiz yürüten İSU Genel Müdürlüğü, bir yandan program çerçevesinde yatırımlarına devam ederken bir yandan da işletme alanında bakım onarım ve temizlik çalışmalarını Kocaeli genelinde devam ettiriyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde Kocaeli genelinde boşalan cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları hızlandırıldı. Araç ve insan trafiğinden tamamen boşalan ana arterlerden geçen kanalizasyon ve yağmursuyu hatları, ızgara ve mazgallar ile terfi merkezlerinde temizlik ile bakım onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Kurumun, İşletmeler Dairesi Başkanlığı ile ilçe şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yüksek basınçlı vektör ve kombine kanal temizleme araçları kullanılıyor. Ekipler, Kocaeli genelindeki bütün cadde ve sokaklardaki hatların düzenli çalışması için temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan temizlik çalışmalarında kanalizasyon hatlarına gelişigüzel atılan ıslak mendillerin oluşturduğu malzemelerin çıkması dikkat çekti. Temizlenen hatlar, insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getirildi.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Kocaelililere kesintisiz hizmetler için ekiplerimizin fedakârlıkları ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sokağa çıkış kısıtlaması ile birlikte bakım onarım ve temizlik çalışmalarımızı hızlandırdık. Her şey insanımız için yaptığımız temizlik çalışmalarında önemli oranda malzemeler çıkıyor. İnsanlarımızdan, çeşmelerinden gönül rahatlığı ile tükettikleri suyu tasarruflu kullanmaları ve kanalizasyon hatlarına gelişigüzel malzemelerin atılmamasını rica ediyoruz. Atılan malzemeler ile tıkanmalar ve ciddi oranda arızalar meydana gelmektedir. Bununla birlikte insan ve çevre için tehdit oluşturacak hale getirmektedir” dedi.