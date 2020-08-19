Kocaeli'de ambalaj fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı.

Çayıroova ilçesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması neticesi söndürülen yangın sebebiyle iş yerinde hasar meydana geldi.