Kocaeli'de anne ve çocuklarına afet eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin “Afete Hazır Anneler” projesiyle anne ve çocuklarına afet eğitimi veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren, Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi'nde öğrenci, çocuk ve yetişkin bireylere deprem eğitimleri veriliyor. Merkezde çocuklara verilen eğitimlerin ev içerisinde daha uygulanabilir olması için “Afete Hazır Anneler” projesiyle, annelerin de eğitim alarak afetlere karşı bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. İlk eğitim, pilot okul olan Derince İlçesi Bekir Sıtkı Özer İlkokulu'nda, 130 öğrencinin annesinin katılımıyla 30 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Kocaeli genelini kapsayan “Afete Hazır Anneler” eğitimlerinin ise 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okulların açık olduğu dönemlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Eğitime katılan öğrenciler evlerine gittiklerinde deprem simülasyon merkezinde öğrendiklerini uygulamak istiyor. Çocukların çok istemesine rağmen anne ve babaların afetler konusunda eğitimli olmaması evde afetlere hazırlık konusunda yapılması gerekenlerin tam olarak yapılamayabiliyor. Ailece afetlere hazır olunabilmesi için simülasyon merkezinde eğitim alan öğrencilerin ailelerinin de afetler konusunda eğitilmesi gerekiyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bu nedenlerden dolayı Afete Hazır Anneler Projesi'nde hedef kitlesini deprem eğitim merkezinde eğitim alan öğrencilerin anneleri olarak belirledi.

Verilen eğitimler kapsamında öncelikle eğitime katılan annelere deprem başta olmak üzere Kocaeli ilinin afet riskleri, mahallerinde, evlerinde ve çocuklarının eğitim gördüğü okullarda ve çevresindeki afet riskleri anlatılarak, afet risk algıları arttırılmaya çalışıldı. Katılımcıların yaşadıkları bölgedeki mevcut afet tehlike riskleri hakkında bilgi verilerek, yaşam alanlarındaki kentsel altyapı, bina çevresi ve bina cephesine ait tehlikelerin neler olduğu ve bu tehlikelerin nasıl belirleneceği ile ilgili gözlemsel mahalle tehlike analizi eğitimi verildi.