Kocaeli'de araçla kaldırım işgaline geçit verilmiyor

İzmit ve Gebze ilçeleri şehir merkezlerindeki denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiren Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, çalışmalarını Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize birliklerle yürütüyor. Yayaların şehir merkezi içerisinde rahat yürüyebilmesi için önem taşıyan kaldırımları işgal eden araçlar, emniyet güçlerine bildirilerek cezai işlem uygulanıyor. Cezai işlem sonrasında araçlar, Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekiliyor. Kaldırım ihlali yapan araçlar yazılan cezanın yanı sıra 50 TL otopark ücret parasını da ödüyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yayalara ayrılan kaldırımlarını işgal eden araçları 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve Belediye emir ve yasakları hükümlerince yediemin otoparkına çekiyor.