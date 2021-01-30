Kocaeli'de aranan 17 şüpheliye polis operasyonu

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyona yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde 'hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, dolandırıcılık, tehdit ve görevi kötüye kullanma' suçlarından aranan ve haklarında 1 yıl ile 15 yıl hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aranan 17 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edilecek.