İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de aranan 18 şüpheli yakayı ele verdi

Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 18 şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalandı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 18 şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalandı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 18 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 'yağma, hırsızlık, yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sahtecilik, fuhuşa teşvik ve aracılık gibi' çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 14 yıl hapis cezası bulunan 18 şahıs yakalandı. Polis merkezine götürülen şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.