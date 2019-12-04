Kocaeli'de aranan 33 suçlu yakalandı

Kocaeli'de 282 polisin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda farklı suçlardan aranan 33 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 2 Aralık Çarşamba günü 83 ekipten 282 polisin katılımı ile düzenlenen operasyonlarda yağma, yaralama, çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, uyuşturucu ticareti yapmak ve hırsızlık gibi farklı suçlardan aranan 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 640 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis merkezlerine götürülen şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.