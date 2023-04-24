Kocaeli'de aranan şahıslara jandarma operasyonu

Kocaeli'de bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık suçundan 24 ayrı dosyada arama kararı bulunan şahıs ile kasten adam öldürme ve ailenin korunmasının ihlali suçlarından aranan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık suçundan 24 ayrı dosyada arama kararı bulunan bir şahıs, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile yapılan operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kasten adam öldürme ve ailenin korunmasının ihlali suçlarından aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay 3 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü ise Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak, tamamlanan işlemlerinin ardından Kandıra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.