İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de aranan suçlulara şafak operasyonu: 24 gözaltı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından, aranan suçluların yakalanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından, aranan suçluların yakalanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ‘hırsızlık', ‘yaralama', ‘silahla tehdit', ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' ve benzeri suçlardan haklarında 13 yıla kadar hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonunda, farklı suçlardan aranan 24 zanlı gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.