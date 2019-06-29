Kocaeli'de aranması olan 16 şahıs asayiş uygulamasında yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Türkiye geneliyle aynı anda Kocaeli'de düzenlenen narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranması olan 16 şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Uygulamada ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şahıs da gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulamalarının Kocaeli ayağında çok sayıda aranan şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de önceki gün bin 12 personel ve 2 narkotik köpeğinin katılımıyla narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması düzenlendi. İl genelinde yabancı uyruklu şahısların çalışabilecekleri, ikamet edebilecekleri alanlar, kamuya açık alanlarda yapılan uygulamalarda 50 bin 29 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı.

Yapılan sorgulamalarda aralarında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın da aralarında olduğu toplamda 16 aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. 15 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildiği uygulamada göçmen kaçakçılığı organizasyonu yaptığı belirlenen şahıs da gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında ise 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Araçların da sorgulandığı uygulamada kural ihlali yapan sürücülere 37 bin 703 TL para cezası kesildi.