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Kocaeli'de aranması olan 6 şahıs yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Türkiye geneli ile eş zamanlı Kocaeli’de yapılan güven ve huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 6 kişi yakalandı.

KOCAELİ (İHA) – Türkiye geneli ile eş zamanlı Kocaeli'de yapılan güven ve huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 6 kişi yakalandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Koordinesinde Türkiye genelinde yapılan ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nın Kocaeli ayağına 942 emniyet personeli ve 2 narkotik köpeği katıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı 175 ekiple il genelinde umuma açık yerler, parklar, AVM ve sokaklarda yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 6 kişi yakalandı.



Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda aralarında kaçak içki ile kumar makinesi ele geçirilen işletmelerin de olduğu 12 iş yeri hakkında yasal işlem yapıldı. Uygulamalar sırasında kapalı alanda sigara içtiği belirlenen şahıslara da bin 344 TL para cezası kesildi. Uygulamalar sırasında yapılan trafik denetimlerinde ise kurallara uymayan 7 araç sürücüsüne 5 bin 820 TL para cezası uygulandı.

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