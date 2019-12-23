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Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi

Kocaeli’de etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Karamürsel-Hereke arasındaki vapur seferlerine ara verildi.

Kocaeli'de etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Karamürsel-Hereke arasındaki vapur seferlerine ara verildi.


Kocaeli'de dün geceden itibaren etkili olan kuvvetli lodos etkisini sabah saatlerinde de sürdürdü. Kuvvetli lodos nedeniyle kentte küçük çaplı olumsuzluklar meydana gelirken deniz seferlerinde de aksama oldu. Aşırı lodos nedeniyle Karamürsel-Hereke arasındaki deniz yolcu taşımacılığı yapan vapur seferleri saat 11.00'a kadar durduruldu.

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