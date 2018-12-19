Kocaeli'de asırlık yemekler yeniden sofralara giriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri” kitabı ile unutulmuş lezzetleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bu kapsamdan Kocaeli'de asırlık geçmişe sahip olan Dartılı düdüklü makarnası yeniden hayat buldu. Sevilen yemek, Büyükşehir bünyesinde hizmet veren meslek edindirme kursları KO-MEK'teki kursiyerler tarafından aslına uygun olarak pişirilerek sofralardaki yerini aldı.

KO-MEK Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Branşı usta öğreticileri, tariflerini öğrendikleri asırlık yemekleri kursiyerlerine öğretmeye başladı. İlk olarak, Kocaeli Yemekleri kitabında yer alan Dartılı Düdüklü Makarna yemeği seçilerek, kollar sıvandı. Ancak bunun öncesinde yemeği çocukluğunda yemiş olan Kandıralı ak saçlılardan pişirme tekniklikleriyle ilgili görüş alındı.

KO-MEK Yenikent Kurs Merkezi Yiyecek ve İçecekleri Hizmetleri Branşı kursiyerleri usta öğreticileri gözetiminde ilk olarak pişirecekleri asırlık yemek için ön hazırlık yaptı. Malzemelerin temininin ardından usta öğretici yemeğin tarifiyle ilgi bilgilendirme yaptı. Ardından yine usta öğreticinin gözetiminde tarife uygun şekilde yemeğin hazırlanmasına geçildi.

Yenikent Kurs Merkezi kursiyerleri 100 yıl öncesinden gelen bir lezzeti öğrenme ve pişirmenin mutluluğunu yaşadı. Kursa katılan Emine ve Kader Demir kardeşler, “Bu kursa yöresel yemeklerimizi öğrenmek için geliyoruz. Burada bize, atalarımızın, dedelerimizin bir zamanlar yedikleri ancak artık unutulmuş yemekleri yapmayı da öğretiyorlar. Bu sayede hem biz bu yemekleri öğreniyoruz, hem de gelecek nesillere taşımış oluyoruz. Öğrendiğimiz bu asırlık yemekleri yaşatacağız” dediler.