Kocaeli'de AVM'de yangın

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir AVM'de çıkan ve tüm çatıyı kaplayan yangın yan tarafta bulunan akaryakıt istasyonunu tehdit etmeye başladı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Yangın gece saat 03.00 sıralarında Darıca Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenden dolayı AVM'nin çatı kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken durumu görenler 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine Darıca ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri AVM'nin büyük bir bölümünü kaplayan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Hızla yayılan alevler, AVM'nin yanında bulunan akaryakıt istasyonunu tehdit etmeye başlayınca olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangında itfaiye ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.