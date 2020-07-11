Kocaeli'de aynı mahallede 3 apartman karantinaya alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yan yana bulunan 2 sokaktaki 3 apartman, temaslı korona virüslü vakaların tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeni Mahalle'de an yana bulunan Ayva Sokak Ve Çiçek Sokak'ta bulunan 3 apartmanda korona virüse yakalanan vakalar tespit edildi. Vakaların apartmanlardaki yaşayan diğer insanlarla temas kurduklarının tespit edilmesi üzerine, 3 apartman da karantinaya alındı. Körfez İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararın ardından bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri apartmanların girişlerine giriş ve çıkışların yasaklandığını ve karantina uygulandığını belirten yazı astı. Apartmanlarda yaşayan vatandaşlar da tek tek bilgilendirildi. Körfez Belediyesi tarafından karantina altına alınan vatandaşlara gıda kolisi dağıtıldı.

Öte yandan, karantinaya alınan 3 apartmanın yanında bulunan 1 çocuk parkı da karantinaya alındı. Zabıta ekipleri tarafından parkın giriş ve çıkışları şeritlerle kapatıldı. Bölgede görevlendirilen polis ekipleri ise karantina kararına vatandaşların uyması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için nöbet tutuyor.