Kocaeli'de aynı sokaktaki 4 bina alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, üç binaya daha sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 228/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın, yanında bulunan 3 binaya daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Dilovası ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.