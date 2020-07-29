Kocaeli'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binanın ikinci katındaki balkondan dengesini kaybederek beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuk, annesinin kucağında ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Olay, 16.40 sıralarında Körfez Atalar Mahallesi Seyhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında bulunan Suriye uyruklu 2 yaşındaki A.H. isimli çocuk, balkonda olduğu sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Çocuğunun düştüğünü gören anne durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan A.H., annesinin kucağında ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun başında şişlik olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.