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Kocaeli'de bayram trafiği zaman zaman durma noktasına geldi

Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde 9 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkan vatandaşları taşıyan araçlar, gece geç saatlerde artarak devam eden trafik yoğunluğunda zorla ilerliyor.

Trafiğin zaman zaman durduğu anlar ise havadan görüntülendi.



Ramazan Bayramı'ndaki 9 günlük tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugün yola çıktı. Gece ilerleyen saatlerde daha da artan yoğunluk nedeniyle İstanbul'dan gelen tatilciler, TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara istikametinde durma noktasına gelen trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde trafikte uzun araç kuyrukları halinde tatilcilerin ilerleme çabaları görünüyor. Mesai saatinin sonlanması ile başlayan yoğunluğun yarın da sürmesi düşünülüyor.

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