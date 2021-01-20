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Kocaeli'de bebek dehşetinin yaşandığı ev görüntülendi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 çocuk annesi kadının, yeni doğan erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdüğü dehşet evi görüntülendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 çocuk annesi kadının, yeni doğan erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdüğü dehşet evi görüntülendi.


Olay İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk annesi olan M.T.(29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evininde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T. özel bir hastanede tedavi altına alındı. Evde ölü bulunan bebek, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı. Olayın yaşandığı dehşet evi ise İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde 3 katlı binanın 2. katında bulunan evin kapısın açık olduğu görüldü. M.T.'nin komşuları ise olayın boyutunu bilmediklerini, M.T.'nin hamile olduğundan haberleri olmadıklarını söylediler.


Bebeğini öldüren anne ifadeye götürüldü


Öte yandan özel hastanede tedavisi tamamlanan M.T.'nin, ifadesinin alınması amacıyla polis korumasında Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

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