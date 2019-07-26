Kocaeli'de belediyenin lojmanlarını ihtiyaç sahipleri kullanacak

Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesine ait lojmanlar ihtiyaç sahipleri tarafından kullanılacak. Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu dönemde açıkladığı seçim vaadi olarak açıkladığı proje hayata geçiriliyor. Proje kapsamında belediyeye ait iki bina, bundan sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlar, barınma imkânı olmayan ve sağlık hizmetleri için il dışından gelen hasta yakınlarının faydalanacağı ücretsiz konaklayacağı yerlere dönüştürülecek. İzmit ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde 10 bin 538 metrekarelik alanda bulunan 2 bloktan oluşan binalarda toplam 21 daire, ihtiyaç sahiplerini misafir edecek.

Hayatını sürdürmekte zorlanan, barınma imkânı olmayan ve Kocaeli'de sağlık hizmetlerinden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların konaklayacağı binalar iki bloktan oluşuyor. Binaların boşaltım süreci devam ediyor. Yaklaşık 1 ay sürecek olan boşaltım işleminin ardından binalar, barınma merkezi ve hasta yakınlarının faydalanacağı tesisler haline dönüştürülecek. Tapu alanı 10 bin 538 metrekare olan yerleşim yerinin konut alanı 3 bin 685 metrekare olarak belirtiliyor. Büyükşehire ait iki binada toplam 21 daire bulunuyor. Binalarda 113 metrekarelik 6 adet 3+1, 118 metrekarelik 5 adet 3+1 ve 90 metrekarelik 10 adet 2+1 daireler bulunuyor.