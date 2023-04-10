İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de bin 115 sentetik ecza hap ele geçirildi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada bin 115 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada bin 115 sentetik ecza hap ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, Derince'de bir şahsın aracında ve evinde arama yaptı. Yapılan aramada bin 115 lyrica isimli sentetik ecza hap ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.

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