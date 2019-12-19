Kocaeli'de bin 200 sürücüye engelli yerine park cezası kesildi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de 2019 içerisinde engellilere ayrılan araç park yerlerini işgal eden bin 200 araç hakkında cezai işlem uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelindeki otoparklarda engellilere ayrılan araç park yerlerini işgal eden sürücülere yönelik denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, görev alanı içerisinde olan İzmit ve Gebze ilçelerinde 2019 yılı içerisinde engelli kartı bulunmadığı halde engelli otoparkına park edilen bin 200 aracı çekici araç vasıtasıyla kaldırdı.

İzmit şehir merkezi, SEKA Park ve Gebze merkezinde denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiren Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, çalışmalarını Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize birliklerle birlikte yürütüyor. Otoparklarda engelliler için ayrılan bölümlere çekildiği tespit edilen araçlar, emniyet güçlerine bildirilerek cezai işlem uygulaması yapılıyor. Cezai işlem sonrasında araçlar, Zabıta ekipleri tarafından Yediemin Otoparkı'na çekiliyor. Park ihlali yapan araçlar yazılan cezanın yanı sıra 50 TL otopark ücret parasını da ödüyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, engellilere ayrılan park yerlerine usulsüz olarak park eden araç sahiplerinin araçlarını 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve Belediye emir ve yasakları hükümlerince Yediemin Otoparkı'na çekiyor. Engelli park yerlerinin işgal edilmemesi için duyarlı vatandaşlar, böyle bir durumu tespit ettiklerinde Büyükşehir Belediyesi'nin çağrı merkezi olan Büyükşehir 153'ü arayabilir. Büyükşehir Belediyesi vatandaşların duyarlılığı ve engelli bireylere yönelik hizmetleriyle engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.