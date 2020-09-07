Kocaeli'de binlerce öğrenciye ücretsiz internet müjdesi

Kocaeli'de sosyal yardım alan 27 bin ailenin çocuklarına uzaktan eğitimden faydalanabilmeleri için ücretsiz internet hizmeti sağlanacak.

Korona virüs salgını nedeni ile uzaktan eğitim alan yardıma muhtaç öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz internet sağlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, resmi sosyal medya hesabından verdiği müjde ile Kocaeli'de uzaktan eğitim alan, il ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıfları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım sunduğu 27 bin aileye ücretsiz internet hizmeti sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, virüs ile mücadele kapsamında kent genelinde verdiği desteklerine bir yenisini daha ekledi. Başkan Büyükakın, sosyal medya hesabından verdiği mesajla sosyal yardım alan ailelere 2020-2021 eğitim-öğretim yılı süresince internet erişimi sağlanacağı müjdesini verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile il ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıflarından sosyal yardım alan ve uzaktan eğitimden yararlanan ailenin çocukları eğitimlerini ücretsiz bir şekilde tamamlayabilecek.