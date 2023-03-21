Kocaeli'de binlerce sahte deterjan ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda binlerce sahte deterjan ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, marka ve patent kanununa muhalefet ve sahtecilikle mücadele çerçevesinde dün Gebze'de operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde bir iş yerinde yapılan aramada çeşitli markalara ait 30 bin litre sıvı deterjan, 25 bin litre sıvı hammadde, 10 bin kilo toz deterjan, 5 bin litre yumuşatıcı, 40 bin sahte etiket, 2 sıvı dolum makinesi, 2 elektronik terazi, paketleme makinesi ve 20 bin doldurulmaya hazır boş plastik şişe ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin sahte olarak üretildiği tespit edildi.