İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de bir ayda 28 silah ve 835 silah parçası ele geçirildi

Kocaeli’de jandarma ekiplerince Mart ayı içerisinde yapılan operasyon ve asayiş uygulamasında 5 tüfek, 23 tabanca, 835 silah parçası ve üretme aparatı ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince Mart ayı içerisinde yapılan operasyon ve asayiş uygulamasında 5 tüfek, 23 tabanca, 835 silah parçası ve üretme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 25 şüpheliden 7'si tutuklandı.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca Mart ayında yapılan operasyonlar, yol kontrol ve aramalarda 5 tüfek, 23 tabanca, muhtelif cins ve miktarda fişek, 835 silah parçası ile üretme aparatı ele geçirildi. Malzemelere el konulurken 25 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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