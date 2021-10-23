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Kocaeli'de bir evde 25 kilo 685 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 25 kilo 685 gram kubar esrar ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 25 kilo 685 gram kubar esrar ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından İzmit'te bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Ekipler tarafından evde yapılan aramalarda 25 kilo 685 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri ev sahibini gözaltına aldı.

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