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Kocaeli'de bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.


Olay, Körfez ilçesi Belen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Karataş (60) hayvanlarını otlatmak üzere ormanlık alana girdi. O andan sonra haber alınamayan Karataş'ı köydeki bir çoban ormanlık alanda hareketsiz şekilde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ali Karataş'ın başından av tüfeğiyle vurulmuş halde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karataş'ın naaşı cenaze nakil aracıyla morga götürüldü. Emekli ve 2 çocuk babası Ali Karataş'ın emekli olduktan sonra köyde hayvanlara baktığı öğrenildi.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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