İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir sokak 6 pozitif vak’anın tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir sokak 6 pozitif vak'anın tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.


Kocaeli'nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi Yükselen Sokak'ta 6 pozitif vak'a tespit edildi. Konuyla ilgili toplanan Darıca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sokakta 7 gün karantina uygulaması yapılmasına karar verdi. Polis ve Zabıta ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kaparak önlem alırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının iste Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.