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Kocaeli'de boş kalan sokaklar kuş sesleri ile yankılandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 şehri kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başlaması sonrasında Kocaeli’de boş kalan sokaklar kuş sesleriyle yankılandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 şehri kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başlaması sonrasında Kocaeli'de boş kalan sokaklar kuş sesleriyle yankılandı.


Korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'nin 31 şehrinde dördüncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Dün gece 00.00'da başlayan kısıtlama sonrasında Kocaeli'de en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsanların evlerine çekilmesiyle birlikte boş kalan sokaklarda ise kuş sesleri yankılandı. Boş kalan sokaklarda güvenlik güçleri denetimlerini sürdürürken belediye ekipleri ise virüs önlemleri kapsamında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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