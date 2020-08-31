Kocaeli'de bozulan zeminlere müdahale

Kocaeli'ye vatandaşların gönüllerince gezip dolaşabileceği park, yürüyüş yolu, mesire alanları kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanlardaki bozulan zeminlerin onarımlarını da ihmal etmiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denetimleri ve vatandaşların talepleri ile tespit edilen noktalar, zamanında tamir edilip vatandaşların kullanımına sunuluyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşların yürürken herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmaması için il genelinde pelit taş, parke, beton, bordür, kalebodur, fayans ve diğer farklı zeminlerdeki bozulan kısımları düzeltiyor. Vatandaşların talepleri ve ekiplerin tespitleri sonrasında gerek görülen kısımlar yenileniyor. Ekipler ayrıca kentin çeşitli yerlerindeki sosyal donatılarda da tamirat çalışmaları yapıyor.

Şehir içerisindeki bozuk zeminler vatandaşların yürürken takılıp düşmesi gibi olumsuz durumlara neden olabiliyor. Bu ve farklı durumları dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bozuk zeminlerin tamiratında azami hassasiyet gösteriyor. Vatandaşlar bozuk zemin ve şehir içerisinde gördükleri olumsuzlukları Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çağrı merkezi olan Büyükşehir 153'ü arayarak veya Çek İlet uygulamasını kullanarak bildirim sağlayabiliyor.