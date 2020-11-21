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Kocaeli'de cadde ve sokaklar boş kaldı

Kocaeli’de saatler 20.

Kocaeli'de saatler 20.00 gösterdiğinde, sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.


Korona virüs salgını ile mücadele çerçevesinde Türkiye genelinde bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte, Kocaeli'de vatandaşların evlere dönesinin ardından sokak ve caddeler boşaldı. Kısıtlamaya dakikalar kala vatandaşlar evlerine gitmeye başladı. İzmit ilçesinin en işlek caddelerinden olan Yürüyüşyolu da kısıtlamanın ardından boş kaldı.


Polis ve bekçi ekipleri ise kentin önemli güzergahlarında devriye atarak vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu.

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