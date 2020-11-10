Kocaeli'de cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı

Kocaeli'de hızla artan vaka sayıları sonrasında korona virüs salgınını önlemek amacıyla kalabalık cadde ve sokaklarda, sigara içmek yasaklandı.

Kocaeli'de son aylarda korona virüs vakalarında yaşanan hızlı artış sonrasında, pandemiye karşı alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan son karar ile il genelinde insan yoğunluğunun olduğu alanlarda maske kullanımını ihlal edip, maskeyi aşağı indirerek yürüme esnasında sigara içilmesi yasaklandı. Alınan karar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri ve benzeri yerler ile semt pazarlarında 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren maske indirilerek sigara içilmesi yasaklandı.

Alınan kararlar kapsamında ayrıca Kocaeli genelinde korona virüs salgını ile mücadeleyi daha üst seviyelere taşımak adına İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı görev yapan filyasyon ekip sayılarının artırılması ve hastaların evden hastaneye, hastaneden eve taşınmalarının sağlanması için gerekli olan araç ihtiyacının başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri ile diğer kamu/özel kurum ve kuruluşların desteği ile karşılanması kararı alındı.