Kocaeli'de çam kese böceğiyle mücadele sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çam ağaçlarının en büyük zararlılarından biri olan çam kese böceği ile mücadeleyi sürdürüyor. Ağaçlara ciddi zarar veren ve insanlarda ise alerjik reaksiyonlara yol açan bu canlı türü için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm ilçelerde çalışma yapıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıldır süren etkin mücadele sonucu yoğun olan şikâyet/talep sayıları minimuma indirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Veteriner Şube Müdürlüğü ile Park, Bahçe ve Yeşil alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerince Çam kese böceği ile mücadele ediliyor. Şubat ayı sonrasında çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde görülen çam kese böceği pamuğu ağaçlara ciddi zararlar veriyor. Yürüyüş rotalarında sıkça bulunan ağaçlar arasında bulunan böcekler dokunulması halinde de insanlarda alerjik reaksiyonlara neden oluyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler; İzmit, Kartepe, Derince ilçeleri başta olmak üzere sorun oluşturan tüm ilçelerde çalışmalar yaptı. Çam ağaçları için büyük zarar oluşturan bu canlı türünün ağaç üzerinde bıraktığı pamuğumsu keseler ekipler tarafından toplanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi etkin bir çalışma ile sağlık ocakları, okullar, çocuk oyun alanları, hastaneler, camiler, mesire alanları ve bahçelerinde çam olan şahıs arazileri tek tek gezilerek tespit edilen keseler kesilerek toplanıyor. Yürütülen bu çalışmayla şu ana kadar 710 ağaçta bin 500'den fazla kese toplanarak imha edildi.