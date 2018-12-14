Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi uygulamada yakalandı

Kocaeli Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde İzmit ve Kandıra'da okul önlerinde yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TEM, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekiplerinin katılımı ile, “Eğitim Güvenliğinde Kararlıyız” adı altında İzmit ve Kandıra ilçelerinde okul çevrelerinde uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen uygulama kapsamında 191 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Kimlik kontrolleri yapılan vatandaşlardan çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan uygulamalarda 29 okul servis aracı ve 55 diğer ticari ve şahsi araç olmak üzere toplam 84 araç kontrol edildi. Gerçekleştirilen kontrollerde 7 araca toplam bin 753 TL para cezası kesildi.