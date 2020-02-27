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Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

Kocaeli’de polis ekiplerince düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.

Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Toplam 274 personelin katılımıyla il genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda cinayet, yaralama, cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti yapmak gibi suçlardan 1 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 41 kişi yakalandı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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