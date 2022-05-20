Kocaeli'de Ceza rüzgarı esti

Kocaeli'de konser veren ünlü rap sanatçısı Ceza, vatandaşlara coşkulu bir gün yaşattı.

Ünlü rap sanatçısı Ceza, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Sekapark'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde müzikseverlerle bir araya geldi. Alanı dolduran binlerce kişiye konser veren Ceza, birbirinden sevilen şarkılarıyla vatandaşları coşturdu. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde yaklaşık 1 saat sahnede kalan Ceza'nın seslendirdiği şarkılara, müzikseverler de hep bir ağızdan eşlik etti. Düzenlenen konser, büyük beğeni topladı.