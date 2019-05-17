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Kocaeli'de çiftçilere eğitim desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde bulunan çiftçilere çeşitli konularda eğitim veriliyor.


Çiftçilere tohum, gübre ve ekipman gibi desteklerde bulunarak tarım ve hayvancılığın gelişmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yardımların yanı sıra, çiftçilere eğitim imkanları da sağlıyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli olan ziraat mühendisleri 12 ilçede bulunan çiftçileri ziyaret ediyor. Ziyaretler kapsamında arazileri için gerekli olan eğitim çalışmalarını ve saha kontrollerini gerçekleştiriyor. 500 dekar yem bitkisi tarlası, 21 dekar karpuz bahçesi, 7 dekar meyve bahçesi kontrol edilirken, Kandıra ilçesi Mülkşehsuvar Mahallesi'nde buğdayda yabancı ot mücadelesi ve pas hastalığı hakkında çiftçilere eğitim verildi.


Öte yandan, ziraat mühendislerinin hasat dönemine kadar çiftçileri ziyaret ederek eğitimlerine devam edeceği öğrenildi.

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