Kocaeli'de cirit şöleni nefesleri kesti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 takım, ata sporu olan ciridi genç nesillere aktarabilmek için at koşturdu. Turnuvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Darıca Belediyesi tarafından her sene geleneksel olarak ata sporunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarma amacıyla Cirit Şöleni düzenleniyor. Bu sene gerçekleştirilen organizasyonda kadın, erkek, genç, yaşlı binlerce vatandaş turnuvayı izleyerek cirit heyecanına ortak oldu. Şölen havasında geçen turnuvada Çayırova Anadolu Atlı Spor Kulübü, Yeşil Bursa Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Yoldaş Spor Kulübü ve Çayırova Hünkar 1453 Spor Kulübü sporcularının nefes kesen dostluk mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu. Alanı dolduran vatandaşlar mücadeleyi ilgiyle takip etti. Müsabakaların sonunda Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve protokol takımlara kupalarını takdim etti.

“Geçmiş ile gelecek arasında köprü olmak istiyoruz”

Darıca'nın Anadolu'dan göçüp gelen vatandaşların yoğun yaşadığı bir bölge olduğunu söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Her yıl bu organizasyonu geleneksel olarak düzenliyoruz ve çok ciddi de bir katılım oluyor. Vatandaşımızın ilgisi, alakası bizim doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Onun için bunu her yıl geleneksel hale getirdik. Bugün de 4 tane takımımız burada cirit şöleni yapıyorlar. Maksat eğlenmek, maksat ata sporumuz olan bu ciridi yaşatmak. Bu tarz işlerle uğraşan gençlerimize de biz belediye olarak ön ayak olmak istiyoruz. Darıca'da da böyle bir atlı spor kulübümüz var. İnşallah önümüzdeki yıllarda onlar da bu çeşit organizasyonlarda olacaklar. Ümit ediyoruz ve tek arzumuz, gençlerimize ata sporumuzu aşılamak ve geçmiş ile gelecek arasında köprü olmak adına bu tarz organizasyonların her zaman yanında olacağımızı ifade ediyorum. Bursa'dan gelenler var, İstanbul'dan gelenler var, Çayırova'dan gelenler var, Darıca'dan bir takımımız var. 4 takımımız yer alıyor şu anda” dedi.