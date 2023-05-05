Kocaeli'de çok sayıda tarihi eser ve binlerce makaron ele geçirildi

Kocaeli'de Nisan ayında jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde çok sayıda tarihi eser, kaçak akaryakıt, kaçak sigara ve on binlerce makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nisan ayı içerisinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar neticesinde bin 51 tarihi eser, 4 bin litre kaçak akaryakıt, 25 bin 500 makaron, 2 bin 490 bandrolsüz kaçak sigara ve 19 izinsiz kazı malzemesi ele geçirildi. Olaylar ile ilgisi bulunduğu tespit edilen 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.