İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de çürümeye başlayan asırlık çınar tedavi edildi

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da bulunan ve belirli bölgeleri çürüyen asırlık ağaç, temizlenerek tedavi edildi.

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da bulunan ve belirli bölgeleri çürüyen asırlık ağaç, temizlenerek tedavi edildi.


Doğal yaşam parkı Ormanya'da, iç kısmında çürük bölgeleri bulunan asırlık dişbudak ağacı, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından tedavi edildi. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya'da çürükleri alınan ve çeşitli ilaçlarla tedavi edilen asırlık dişbudak ağacı sağlıklı olarak gelişimine devam edecek.


Ekipler yaklaşık 100 yıllık ağaçtaki zarar görmüş noktaları tespit edip temizledi Kovukların iç kısmı mantar ve böcek ilaçlarıyla korundu. İçleri temizlenen kovukların tekrar çürüklük oluşmaması için yüzeyleri krom nikel tel ile kapatıldı. Bu şekilde kavukların iç yüzeylerinin hava ile irtibatı kesilerek tekrar çürük oluşumlarının önüne geçildi. Tüm işlemlerden sonra yara yüzeylerine pansuman uygulanarak, işlem yapılan bölgeler kapatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.