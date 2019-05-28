Kocaeli'de çürümeye başlayan asırlık çınar tedavi edildi

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da bulunan ve belirli bölgeleri çürüyen asırlık ağaç, temizlenerek tedavi edildi.

Doğal yaşam parkı Ormanya'da, iç kısmında çürük bölgeleri bulunan asırlık dişbudak ağacı, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından tedavi edildi. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya'da çürükleri alınan ve çeşitli ilaçlarla tedavi edilen asırlık dişbudak ağacı sağlıklı olarak gelişimine devam edecek.

Ekipler yaklaşık 100 yıllık ağaçtaki zarar görmüş noktaları tespit edip temizledi Kovukların iç kısmı mantar ve böcek ilaçlarıyla korundu. İçleri temizlenen kovukların tekrar çürüklük oluşmaması için yüzeyleri krom nikel tel ile kapatıldı. Bu şekilde kavukların iç yüzeylerinin hava ile irtibatı kesilerek tekrar çürük oluşumlarının önüne geçildi. Tüm işlemlerden sonra yara yüzeylerine pansuman uygulanarak, işlem yapılan bölgeler kapatıldı.