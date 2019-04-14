Kocaeli'de deniz sezonu 15 Haziran'da açılacak

2019 yılı deniz sezonu cankurtaranlık projesinin ilk toplantısını yapıldığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi tarafından deniz sezonunun 15 Haziran'da başlayacağı belirtildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 2019 yılı deniz sezonu cankurtaranlık projesinin ilk toplantısını yaptı. 15 Haziran 2019 tarihinde yeni sezonun açılacağı kararı bağlanan toplantıda her yıl olduğu gibi bu yılda haftanın yedi günü Marmara denizinde ve Karadeniz'de cankurtaran hizmetlerinin verileceği dile getirildi. Toplantıya katılan kurum, gönüllü itfaiyeci ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ayrıca yeni sezonda yapılacak çalışmalar hakkında istek, görüş ve önerileri de değerlendirildi.

Toplantıda 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da yeni sezonun başlayacağı dile getirilirken 15 Eylül 2019 günü saat 18.00'de sona ereceği kararı alındı. Toplantıda yeni sezonla birlikte başlayacak cankurtaranlık hizmeti de konuşuldu. Her sene olduğu gibi bu sene de sezon boyunca Marmara denizinde Karamürsel Altınkemer, Darıca Bayramoğlu halk plajları ile Karadeniz'de Kandıra Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci halk plajlarında 8 sahil bölgesinde haftanın yedi günü cankurtaranlık hizmeti verileceği karara bağlandı.

Toplantıda kurum, gönüllü itfaiyeciler ve sivil toplum kuruluşlarının hangi bölgelerde görev alacağı ve katılımcı sayılarının belirlenmesi konusu da görüşüldü. Sezonda görev alacak cankurtaranlar ilk olarak hazırlıklara havuz çalışmalarıyla başlayacak. Cankurtaranlar boğulma vakalarında iyi performans sergilemeleri için sıkı eğitimden geçirilecek. Cankurtaranlar İzmit, Gebze ve Karamürsel'de bulunan yüzme havuzlarında kondisyon ve kurtarma tekniklerini öğrenecek, eğitim sonunda cankurtaran belgelerini alacaklar.