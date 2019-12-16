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Kocaeli'de deniz ulaşımı yeniden başladı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle durdurulan deniz ulaşım seferleri, hava şartlarının normale dönmesiyle yeniden başladı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle durdurulan deniz ulaşım seferleri, hava şartlarının normale dönmesiyle yeniden başladı.


Kocaeli'de deniz ulaşımı sis engeline takıldı. Sabah saatlerinde Kocaeli merkezi ve İzmit Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle İzmit, Derince, Körfez ve Gölcük ilçeleri arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler, hava şartlarının normale dönmesi sonrasında 11.45 itibariyle yeniden başlatıldı.

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