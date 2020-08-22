Kocaeli'de dere temizliği çalışmaları aralıksız sürüyor

Kocaeli'nin topoğrafı yapısının dağ ve vadilerden oluşması nedeniyle şehrin birçok farklı noktasında dereler yoğun olarak bulunuyor. Yürüttüğü örnek projeler ile şehre hayat veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2004 yılından bu yana il genelindeki birçok derede ıslah çalışmaları yaptı ve düzenli akışlarını sağlayarak çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturmasının önüne geçiyor. Bu kapsamda 2019 yılında il genelindeki birçok derede toplam 238 km uzunluğunda temizleme çalışmaları yapıldı. 2020 yılının ilk 7 ayında ise yaklaşık 186 kilometre uzunluğunda dere temizleme çalışması yapıldı.

İSU Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri ile birlikte İlçe Şube Müdürlüğü ekipleri dere temizliklerini il genelinde sürdürüyor. Program çerçevesinde Gölcük ilçesinde Hisardere, İzmit ilçesinde Kumla Deresi, Gebze Nene Hatun Deresi ve Derince ilçesinde Tahtalı deresinde temizleme çalışmaları devam ediyor. Dereler, yağışların getirdiği alüvyon, çakıl ve kum gibi malzemeler ile birlikte çıkan ot ve ağaçlardan temizleniyor. Çıkan malzemeler kamyonlarla depolama alanlarına aktarılıyor.

Milli İrade Meydanında bulunan derede İSU İzmit Şube Müdürlüğü ekipleri 20 günlük çalışma ile beraber toplamda 700 metre uzunluğunda dere temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Periyodik olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında çevrede oluşabilecek kötü koku sorununun da önüne geçilmiş oldu. Yapılan çalışmalar ile birlikte dereler yağmur ile taşınan alüvyonlardan ve otlardan temizlenerek düzenli akışları sağlanıyor. Böylelikle yerleşim alanlarında insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getiriliyor.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sapanca göl kenarında yer alan Seka Kamp alanını vatandaşların güvenliği için tel çitle çevirdi. Çalışma özellikle çocukların oyun oynarken göle düşmesini ve korunaksız bir şekilde göle girip olumsuz sonuçların oluşmasını engellemek amacıyla gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar ile Seka Kamp alanının çevresine vatandaşların güvenliği için yaklaşık 250 metre tel çit yapıldı. Kamp alanı içinde bulunan tel çitlerin ise düzenlemesi yapıldı.