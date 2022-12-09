Kocaeli'de dikkat çeken sünnet düğünü, siyasiler akın etti

Düzenlenen sünnet düğününe çok sayıda siyasi akın etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet 12 yaşındaki oğulları Aras'a sünnet merasimi düzenledi. Düzenlenen gecede Hürriyet ailesinin zeybek oynadığı ve dans ettiği anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Haydar Akar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çok sayıda belediye başkanı, sendikaların temsilcileri ve davetliler katıldı.

“Aslında niyetimiz de yoktu oğlan istedi, dedim ki ileride benden hesap sormasın”

Oğlunun mutlu gününde söz alan İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bizim oğlan aslında bayağı büyüdü iki sene önce yapacaktık ama pandemi nedeniyle yapamadık. Askere gitmeden sünnet düğününü yapalım dedik, aslında niyetimiz de yoktu oğlan istedi, dedim ki ileride benden hesap sormasın bir düğün bir yemekle tüm sevenlerimizle bir araya gelebilelim hem eğlenelim hem sohbet edelim hem de oğlumuzun gönlü olsun dedik. Bu güzel ve mutlu günümüze hepiniz tekrardan hoş geldiniz, hepinizin ayağına sağlık” dedi.

İyilik temennilerinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Başkanımız sürekli olarak davet etti ama bir türlü fırsat olmadı zaten bizim dönemin belediye başkanlarının iki yılı pandemi ile geçti. Böyle rahat bir gün yüzü bulamadık. Katılan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah, inşallah damatlığını da göstersin” ifadelerini kullandı.

Hürriyet ailesi, geceye katılanlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.