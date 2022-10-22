İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de dilenci operasyonu; Binlerce kişi sorgulandı

Kocaeli’de dilencilere ve sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı huzur çalışması yapıldı.

Kocaeli'de dilencilere ve sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı huzur çalışması yapıldı. Çalışmalar neticesinde aranan şahıs, uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şahsa dilencilik yaptığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada; iki bin 608 şahıs sorgulandı. Bu çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı. Yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şahsa adli işlem yapılırken 5 şahsa dilencilik yaptığı gerekçesi ile idari işlem uygulandı. Çalışmalar kapsamında 72 araç kontrol edilerek 8 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

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